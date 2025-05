Gesau feiert 100 Jahre nach Eingemeindung ein Dorffest: Band „Rock Ambulance“ kommt zur Party

Drei Vereine aus dem Ortsteil stemmen die Organisation. Was die Besucher von Freitag bis Sonntag an der Turnhalle erwartet.

Glauchau. Ein Konzert mit der Band „Rock Ambulance“ ist der Höhepunkt beim Dorffest in Gesau, Höckendorf und Schönbörnchen. Die Band spielt am Samstag auf dem Festplatz an der Turnhalle. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Party beginnt 20 Uhr. Tickets, die 15 Euro kosten, gibt es an der Abendkasse.

Mit dem Dorffest wird das 100-jährige Jubiläum der Eingemeindung von Gesau nach Glauchau gefeiert. Drei Vereine aus dem Ortsteil kümmern sich um die Organisation des Dorffestes. Dabei handelt es sich um Bürgerverein, Siedlerverein und Feuerwehrverein. Zu den weiteren wichtigen Programmpunkten gehören Feuerwehrwettkampf am Freitag ab 18 Uhr, Familiennachmittag am Samstag ab 15 Uhr und Gottesdienst mit Festempfang am Sonntag ab 10 Uhr. (hof)