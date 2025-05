Glauchau: Ärger um Buslinie 105

Kein Halt mehr am Pflegeheim Heinrichshof und Ersatzhaltestellen ohne Sitzgelegenheiten. In Glauchau regt sich Kritik an der Umleitung der Buslinie 105.

Barbara Liebscher ist verärgert. Die Glauchauerin, die an der Österreicher Straße im Wohngebiet Sachsenallee lebt, beklagt, dass der Bus der Linie 105 nicht mehr an der Haltestelle am Heinrichshof hält. Da die Frau kein Auto hat und regelmäßig zu Besuch im Pflegeheim am Heinrichshof weilt, ist sie auf den Bus angewiesen. Barbara Liebscher ist verärgert. Die Glauchauerin, die an der Österreicher Straße im Wohngebiet Sachsenallee lebt, beklagt, dass der Bus der Linie 105 nicht mehr an der Haltestelle am Heinrichshof hält. Da die Frau kein Auto hat und regelmäßig zu Besuch im Pflegeheim am Heinrichshof weilt, ist sie auf den Bus angewiesen.