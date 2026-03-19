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Die Turmuhr an der Lehngrundschule zeigt die aktuelle Zeit nicht an.
Die Turmuhr an der Lehngrundschule zeigt die aktuelle Zeit nicht an. Foto: Uwe Meyer/Archiv
Die Turmuhr an der Lehngrundschule zeigt die aktuelle Zeit nicht an.
Die Turmuhr an der Lehngrundschule zeigt die aktuelle Zeit nicht an. Foto: Uwe Meyer/Archiv
Glauchau
Glauchau: Funktionstüchtige Turmuhr zeigt die Zeit trotzdem nicht an
Redakteur
Von Stefan Stolp
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Glauchaus berühmteste Turmuhr hat einen Makel, der jetzt beseitigt werden soll. Der Denkmalverein hat da einen Plan.

Kennen Sie die Uhr an der Fassade der Lehngrund-Oberschule in Glauchau? Am Mittelportal des Gebäudes, ganz oben ist sie angebracht. Und wer die Uhr kennt, der weiß wahrscheinlich auch, dass sie einst am sogenannten Buttermilchturm in der Innenstadt angebracht war und nach dessen Abriss Ende des 19. Jahrhunderts am damals neuen Schulgebäude am...
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