Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Agricolachor aus Glauchau mit dem Lichtensteiner Musikverein.
Der Agricolachor aus Glauchau mit dem Lichtensteiner Musikverein. Bild: Andreas Kretschel
Der Agricolachor aus Glauchau mit dem Lichtensteiner Musikverein.
Der Agricolachor aus Glauchau mit dem Lichtensteiner Musikverein. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchauer Agricolachor lädt zum Weihnachtskonzert ein
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gemeinsam mit dem Musikverein Lichtenstein gibt es im Stadttheater Glauchau einen „Musikalischen Adventszauber“.

Der Glauchauer Georgius-Agricola-Chor und der Lichtensteiner Musikverein stehen erstmals gemeinsam auf der Bühne des Glauchauer Stadttheaters. Am 7. Dezember vereinen sich unter dem Motto „Musikalischer Adventszauber“ Gesangsstimmen mit Blasmusikklängen. Beginn des weihnachtlichen Konzerts ist um 17 Uhr. Tickets gibt es in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
11.11.2025
2 min.
Lichtensteiner Musikverein bereitet Weihnachtskonzerte vor
Auch in diesem Jahr lädt der Musikverein zum Weihnachtskonzert ins Glaubenscentrum.
Der Vorverkauf geht in der nächsten Woche in einem Geschäft der Lichtensteiner Innenstadt über die Bühne.
Bernd Appel
15:00 Uhr
1 min.
Viel Applaus für Weihnachtskonzert des Lichtensteiner Musikvereins
Dirigiert wurde das Konzert des Musikvereins von Tobias Hahn.
Rund 600 Menschen erlebten am Sonntag das diesjährige Konzert mit musikalischen Gästen aus Glauchau.
Bernd Appel
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel