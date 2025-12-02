Glauchauer Agricolachor lädt zum Weihnachtskonzert ein

Gemeinsam mit dem Musikverein Lichtenstein gibt es im Stadttheater Glauchau einen „Musikalischen Adventszauber“.

Der Glauchauer Georgius-Agricola-Chor und der Lichtensteiner Musikverein stehen erstmals gemeinsam auf der Bühne des Glauchauer Stadttheaters. Am 7. Dezember vereinen sich unter dem Motto „Musikalischer Adventszauber“ Gesangsstimmen mit Blasmusikklängen. Beginn des weihnachtlichen Konzerts ist um 17 Uhr. Tickets gibt es in der...