Glauchauer Agricolachor lädt zum Weihnachtskonzert ein

Glauchau
Gemeinsam mit dem Musikverein Lichtenstein gibt es im Stadttheater Glauchau einen „Musikalischen Adventszauber“.
Der Glauchauer Georgius-Agricola-Chor und der Lichtensteiner Musikverein stehen erstmals gemeinsam auf der Bühne des Glauchauer Stadttheaters. Am 7. Dezember vereinen sich unter dem Motto „Musikalischer Adventszauber“ Gesangsstimmen mit Blasmusikklängen. Beginn des weihnachtlichen Konzerts ist um 17 Uhr. Tickets gibt es in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.