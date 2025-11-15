Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Bismarckturm in Glauchau öffnet vom 21. bis 23. November. Bild: Andreas Kretschel
Der Bismarckturm in Glauchau öffnet vom 21. bis 23. November. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchauer Bismarckturm öffnet an drei Tagen
Von Stefan Stolp
Nach der millionenschweren Sanierung kann das Wahrzeichen von Glauchau vom 21. bis 23. November bestiegen werden. Wie es aber weitergeht, ist noch unklar.

Der Bismarckturm in Glauchau wird nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten an insgesamt drei Tagen geöffnet sein. Das betrifft die Tage vom 21. bis 23. November. Weitere Öffnungszeiten des Glauchauer Wahrzeichens stehen nach den Worten von Glauchaus Oberbürgermeister Marcus Steinhart noch nicht fest.
