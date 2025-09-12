Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Bismarckturm ist das Wahrzeichen von Glauchau.
Der Bismarckturm ist das Wahrzeichen von Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchauer Bismarckturm: Wer noch vor der Eröffnung zuerst rein darf
Von Stefan Stolp
Die Sanierungsarbeiten am Bismarckturm in Glauchau stehen kurz vor dem Abschluss. Doch es bleiben Fragen dazu, was danach passiert.

Ronny Streifler freut sich schon. Denn er ist einer der ersten, die den sanierten Bismarckturm in Glauchau besichtigen dürfen, noch vor der offiziellen Wiedereröffnung des Glauchauer Wahrzeichens. Streifler aus Crimmitschau ist der neue Geschäftsführer des Territorialverbandes Werdau/Glauchau der Kleingärtner. Und der Verband hat für den 21....
Mehr Artikel