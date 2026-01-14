MENÜ
Knapp 700 Kinder und Jugendliche lernen derzeit im Glauchauer Gymnasium.
Knapp 700 Kinder und Jugendliche lernen derzeit im Glauchauer Gymnasium.
Glauchau
Glauchauer Gymnasium führt neues Profil ein
Redakteur
Von Stefan Stolp
Ab dem nächsten Schuljahr gibt es ein viertes Profil an der Schule. Informationen dazu gibt es am Freitag zum Tag der offenen Tür.

Am Glauchauer Georgius-Agricola-Gymnasium wird ein neues Profil für die Klassenstufen acht bis zehn eingeführt. Dabei handelt es sich um das künstlerische Profil, das mit Beginn des Schuljahres 2026/27 an den Start geht und Kunst, Musik, Darstellendes Spiel und Medien integriert.
Mehr Artikel