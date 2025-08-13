Glauchauer Pilzsammler: Der erste Schwung ist vorbei

Andreas Schneider aus Glauchau hat nochmal Unmengen an Pilzen im Wald gefunden. Wo seine Leidenschaft für Pilze herkommt.

Wer jetzt in den Wald geht und nach Pilzen Ausschau hält, dürfte offenbar kaum noch fündig werden. Das war zum Ende der Sommerferien noch ganz anders. Es gibt vielleicht noch einige Pilze, „aber der große Schwung ist erstmal vorbei, das liegt zweifelsfrei an den hohen Temperaturen in Verbindung mit der Trockenheit“, sagt der Glauchauer...