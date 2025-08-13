Glauchauer Pilzsammler: Der erste Schwung ist vorbei

Glauchau
Andreas Schneider aus Glauchau hat nochmal Unmengen an Pilzen im Wald gefunden. Wo seine Leidenschaft für Pilze herkommt.
Wer jetzt in den Wald geht und nach Pilzen Ausschau hält, dürfte offenbar kaum noch fündig werden. Das war zum Ende der Sommerferien noch ganz anders. Es gibt vielleicht noch einige Pilze, „aber der große Schwung ist erstmal vorbei, das liegt zweifelsfrei an den hohen Temperaturen in Verbindung mit der Trockenheit“, sagt der Glauchauer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.