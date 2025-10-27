Glauchauer Seniorenakademie: Ernährungsberaterin ist dem Zucker auf der Spur

Zu Zucker und dessen vielen Namen wird am 12. November viel Wissen vermittelt.
Die Ernährungsberaterin Anett Mahncke ist am Mittwoch, 12. November, bei der Glauchauer Seniorenakademie mit einem Vortrag zum Thema Zucker in Lebensmitteln zu Gast. Unter dem Motto „Zucker hat viele Namen“ wird sie unter anderem berichten, dass es oft schwierig ist, den Überblick über den eigenen Zuckerkonsum zu behalten. Zucker verstecke sich häufig hinter anderen Bezeichnungen. Zucker sorge dafür, dass Lebensmittel süßer schmecken, länger haltbar sind und appetitlich aussehen. Auch vermeintlich gesunde Produkte wie Müsliriegel, Fruchtjoghurt oder Fruchtsäfte enthalten ebenfalls viel Zucker. Beginn des Vortrags ist 10 Uhr im Multifunktionsraum am Schulplatz 1.