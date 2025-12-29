MENÜ
Das beliebte Glauchauer Silvesterfeuerwerk fällt dieses Jahr aus.
Das beliebte Glauchauer Silvesterfeuerwerk fällt dieses Jahr aus.
Glauchau
Glauchauer Silvesterfeuerwerk muss ausfallen
Redakteur
Von Stefan Stolp
In diesem Jahr wird es in Glauchau kein zentrales Feuerwerk zum Jahreswechsel geben.

Das beleibte Glauchauer Silvesterfeuerwerk auf dem Simmel-Parkplatz in der Oberstadt muss in diesem Jahr ausfallen. Das hat Organisator Tommy Ritter am Montag gegenüber der „Freien Presse“ bestätigt. Als Grund hat er Krankheit angegeben. In den vergangenen Jahren hatte der Glauchauer Pyrotechniker, der unter dem Namen „Pyro Tommy“...
