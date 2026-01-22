Glauchauerin zieht sich für „Playboy“ aus: Gibt es jetzt einen Ansturm in den Pressegeschäften?

Desireé Ludwig (26) hat für die Februar-Ausgabe alle Hüllen fallen lassen. Was die Zeitschriftenläden beobachten und warum die Bibliothek auf den Kauf des Magazins verzichtet.

Aufnahmen einer jungen Frau aus Glauchau füllen die aktuelle Ausgabe des Männermagazins „Playboy". Desireé Ludwig (26) hat kürzlich in einem Beitrag der „Freien Presse" über das Foto-Shooting auf Mallorca und ihre Model-Erfahrungen gesprochen. Löst sie (mit den Bildern) nun einen Ansturm auf die Pressegeschäfte in ihrer Heimatstadt