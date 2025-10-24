Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Herbstlauf in Glauchau mit mehr als 3000 Teilnehmern: Warum Radfahrer mit Trillerpfeifen nicht fehlen dürfen

Mehr als 3000 Teilnehmer gehen am Sonntag zum Herbstlauf in Glauchau an den Start.
Glauchau
Herbstlauf in Glauchau mit mehr als 3000 Teilnehmern: Warum Radfahrer mit Trillerpfeifen nicht fehlen dürfen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Aktuelles OLG-Urteil zur Schmerzensgeld-Zahlung nach Unfall in Zwickau schreckt Herbstlauf-Organisatoren auf. Auf welche Sicherheitsmaßnahmen der Verein am Sonntag rund um den Stausee und im Wehrdigt setzt.

Mehr als 3000 Teilnehmer gehen beim Herbstlauf in Glauchau an den Start. Sie sind am Sonntag unter anderem am Stausee und im Gründelpark unterwegs. Ein Teil der Strecke führt über den Mulderadweg. Zudem passieren die Sportler, die sich für den Halbmarathon angemeldet haben, den Stadtteil Wehrdigt. Das Teilnehmerfeld wird auf allen Strecken von...
