Hochwasserschutz: Warum es in der Waldenburger Altstadt Baustopp gibt

Nahezu die komplette Altstadt in Waldenburg ist Überschwemmungsgebiet. Das ändert sich erst, wenn in puncto Hochwasserschutz etwas getan wird.

Links der Zwickauer Mulde, auf dem Abschnitt zwischen dem Wasserwerk Kertzsch und dem Glauchauer Tor in Waldenburg soll der Hochwasserschutz verbessert werden. Die Landesdirektion hat jetzt den Bau von Hochwasserschutzmauern und einem Deich in diesem Bereich gleich neben der B 175 genehmigt. Damit sollen sowohl das Wasserwerk in Kertzsch als auch...