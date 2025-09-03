Ibug-Gründer Tasso aus Meerane über das aktuelle Festival in Chemnitz: Wofür er Lob verteilt und was er vermisst

Glauchau
Nach einem zweistündigen Rundgang durch das ehemalige Krankenhaus an der Scheffelstraße in Chemnitz fasst Jens Müller seine Eindrücke zusammen. Für sein öffentliches Statement gibt es einen Grund.
Die Initiatoren des Kunstfestivals Ibug bekommen Rückendeckung von „Tasso“. Der Graffitikünstler aus Meerane, der mit bürgerlichem Namen Jens Müller heißt, hat die Ibug in seiner Heimatstadt gegründet sowie von 2006 und 2011 organisiert. Danach zog sich „Tasso“ aus der Festivalplanung zurück. Das Wort des 59-Jährigen, der in der...
