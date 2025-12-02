„Ich bin schon enttäuscht“: Unternehmerin aus Westsachsen verärgert über Preisverleihung

Die Waldenburgerin Susann Hoffmann ging beim sächsischen Gründerinnenpreis leer aus. Dabei hatte sie für das Preisgeld schon einen Plan.

Was sich Susann Hoffmann bislang in den Kopf gesetzt hat, konnte sie auch in die Tat umsetzen. Seit zwei Jahren betreibt sie erfolgreich ein kleines Café mit Buchhandlung am Waldenburger Markt. Mithilfe ihrer eigenen Ideen und mit einem aufgebauten Netzwerk hat sich das Geschäft mit dem Namen „Kleinodd“ in der Töpferstadt und auch darüber...