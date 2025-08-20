Im Beatles-Museum Halle wird an Glauchauer Beat-Archiv erinnert

Glauchau
Der Inhaber des Glauchauer Beat-Archivs, Edmund Thielow, hat dem Hallenser Museum zwei Infotafeln übergeben. Eine seiner letzten öffentlichen Aktionen.
Bevor er sich tatsächlich zur Ruhe setzt, hat der Inhaber des Glauchauer Beat-Archivs, Edmund Thielow, das berühmte Beatles-Museum in Halle an der Saale besucht. Doch nicht nur das. Thielow übergab dort zwei Informationsrahmen, die in der Saalestadt an das Glauchauer Beat-Archiv erinnern sollen.
