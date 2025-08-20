Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Martin Schmidt (links) und Daniel Deparade vom Beatles Museum Halle mit Edmund Thielow.
Martin Schmidt (links) und Daniel Deparade vom Beatles Museum Halle mit Edmund Thielow. Bild: Beatarchiv
Glauchau
Im Beatles-Museum Halle wird an Glauchauer Beat-Archiv erinnert
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Inhaber des Glauchauer Beat-Archivs, Edmund Thielow, hat dem Hallenser Museum zwei Infotafeln übergeben. Eine seiner letzten öffentlichen Aktionen.

Bevor er sich tatsächlich zur Ruhe setzt, hat der Inhaber des Glauchauer Beat-Archivs, Edmund Thielow, das berühmte Beatles-Museum in Halle an der Saale besucht. Doch nicht nur das. Thielow übergab dort zwei Informationsrahmen, die in der Saalestadt an das Glauchauer Beat-Archiv erinnern sollen.
