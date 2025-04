„Im Hotelzimmer hätten wir nicht noch einmal ein Auge zugemacht“: Familie aus Landkreis Zwickau erlebt Erdbeben in Thailand

Plötzlich schwanken Hochhäuser. Statt der zunächst aufgrund der Hitze vermuteten Kreislaufprobleme handelt es sich um ein Erdbeben. Wie Sandy und Jens Winkler aus Schönberg ihren letzten Urlaubstag in Bangkok erlebt haben.

Familienmitglieder und Freunde haben sich per Whats-App gemeldet. Nachdem die ersten Informationen zum Erdbeben in Südostasien durch das Internet gingen, trafen fast im Minutentakt die Nachrichten auf den Handys von Sandy und Jens Winkler ein. Das Paar, welches in Schönberg bei Meerane zu Hause ist, war zum Zeitpunkt der Katastrophe in Thailands...