Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Nach Überlebenskampf zurück auf Sportplatz: Große Unterstützung hilft Chef des SV Schönberg bei Genesung

Nach einer schweren Erkrankung ist Christian Seydel wieder auf dem Sportplatz des SV Schönberg zurück. Er leitet den Verein als Vorsitzender.
Nach einer schweren Erkrankung ist Christian Seydel wieder auf dem Sportplatz des SV Schönberg zurück. Er leitet den Verein als Vorsitzender. Bild: Andreas Kretschel
Nach einer schweren Erkrankung ist Christian Seydel wieder auf dem Sportplatz des SV Schönberg zurück. Er leitet den Verein als Vorsitzender.
Nach einer schweren Erkrankung ist Christian Seydel wieder auf dem Sportplatz des SV Schönberg zurück. Er leitet den Verein als Vorsitzender. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Nach Überlebenskampf zurück auf Sportplatz: Große Unterstützung hilft Chef des SV Schönberg bei Genesung
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Operation, Koma und Reha: Ein geplatztes Aneurysma im Kopf hat für Christian Seydel aus Meerane einen Kampf zwischen Leben und Tod bedeutet. Warum der 44-Jährige zum Heimspiel am Sonntag mit festeren Handschlägen und längeren Umarmungen rechnen muss.

Er kassiert Eintritt. Er hilft beim Verkauf von Speisen und Getränken. Er plaudert kurz vor dem Anpfiff mit den Trainern über Taktik und Aufstellung. So oder so ähnlich sehen die Aufgaben von Christian Seydel bei Heimspielen der Fußball-Kreisliga-Mannschaft der SG Schönberg/Oberwiera aus. Am Sonntag, wenn die im Abstiegskampf wichtige Partie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
09:49 Uhr
1 min.
Tödliche Gewalt in Hamburg: Tatverdächtige Frau festgenommen
Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg ist eine Frau wegen des Verdachts festgenommen worden, einen Mann getötet zu haben.
Mitten in der Nacht kommt ein Mann in einer Hamburger Wohnung zu Tode – eine Frau wird direkt festgenommen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
16.09.2025
4 min.
„Manchmal wird man belächelt“: Kegler des SV Schönberg lassen sich Vorfreude auf neue Saison nicht nehmen
Die Kegler des SV Schönberg gehen in ihre 3. Saison in der 2. Verbandsliga. Hinten von links: Holger Bankwitz, Jens Bankwitz, Christian Mehlhorn, Robby Büttner und Tino Richter. Vorn von links: Dirk Guthe, Erik Prohatzky, Nico Richter und Tom Bankwitz.
Zum dritten Mal in Folge starten die Westsachsen in der 2. Verbandsliga auf Landesebene. Über Ziele und Herausforderungen abseits des Spielbetriebs.
Torsten Ewers
28.07.2025
4 min.
Bauchklatscher auf dem Sachsenring: Streckenposten aus Landkreis Zwickau trifft nach Missgeschick auf Weltmeister
Diese Szene hat Yannic Murmann aus Schönberg bekannt gemacht. Als Streckenposten landete er im Juli 2024 auf dem Bauch.
Nach einem spektakulären Sturz steht Yannic Murmann plötzlich im Rampenlicht. Er trifft sich mit David Alonso. Welche Rolle beim Wiedersehen ein Draufgänger-Kräuterlikör spielt.
Holger Frenzel
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel