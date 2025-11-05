Nach Überlebenskampf zurück auf Sportplatz: Große Unterstützung hilft Chef des SV Schönberg bei Genesung

Operation, Koma und Reha: Ein geplatztes Aneurysma im Kopf hat für Christian Seydel aus Meerane einen Kampf zwischen Leben und Tod bedeutet. Warum der 44-Jährige zum Heimspiel am Sonntag mit festeren Handschlägen und längeren Umarmungen rechnen muss.

Er kassiert Eintritt. Er hilft beim Verkauf von Speisen und Getränken. Er plaudert kurz vor dem Anpfiff mit den Trainern über Taktik und Aufstellung. So oder so ähnlich sehen die Aufgaben von Christian Seydel bei Heimspielen der Fußball-Kreisliga-Mannschaft der SG Schönberg/Oberwiera aus. Am Sonntag, wenn die im Abstiegskampf wichtige Partie...