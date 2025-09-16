„Manchmal wird man belächelt“: Kegler des SV Schönberg lassen sich Vorfreude auf neue Saison nicht nehmen

Zum dritten Mal in Folge starten die Westsachsen in der 2. Verbandsliga auf Landesebene. Über Ziele und Herausforderungen abseits des Spielbetriebs.

Die Vorfreude auf die Saison in der 2. Verbandsliga ist bei den Keglern des SV Schönberg auch nach der Heimniederlage zum Auftakt gegen den SKV 9Pins Stollberg II nicht getrübt. Die fiel mit einem 3:5 (3213:3233) denkbar knapp aus. Ist es da nicht ärgerlicher, auf den letzten Metern zu verlieren, als wenn man sich bei einem schlechten Tag schon...