  • „Manchmal wird man belächelt“: Kegler des SV Schönberg lassen sich Vorfreude auf neue Saison nicht nehmen

Die Kegler des SV Schönberg gehen in ihre 3. Saison in der 2. Verbandsliga. Hinten von links: Holger Bankwitz, Jens Bankwitz, Christian Mehlhorn, Robby Büttner und Tino Richter. Vorn von links: Dirk Guthe, Erik Prohatzky, Nico Richter und Tom Bankwitz.
Die Kegler des SV Schönberg gehen in ihre 3. Saison in der 2. Verbandsliga. Hinten von links: Holger Bankwitz, Jens Bankwitz, Christian Mehlhorn, Robby Büttner und Tino Richter. Vorn von links: Dirk Guthe, Erik Prohatzky, Nico Richter und Tom Bankwitz. Bild: Andreas Kretschel
Die Kegler des SV Schönberg gehen in ihre 3. Saison in der 2. Verbandsliga. Hinten von links: Holger Bankwitz, Jens Bankwitz, Christian Mehlhorn, Robby Büttner und Tino Richter. Vorn von links: Dirk Guthe, Erik Prohatzky, Nico Richter und Tom Bankwitz.
Die Kegler des SV Schönberg gehen in ihre 3. Saison in der 2. Verbandsliga. Hinten von links: Holger Bankwitz, Jens Bankwitz, Christian Mehlhorn, Robby Büttner und Tino Richter. Vorn von links: Dirk Guthe, Erik Prohatzky, Nico Richter und Tom Bankwitz. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Manchmal wird man belächelt“: Kegler des SV Schönberg lassen sich Vorfreude auf neue Saison nicht nehmen
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum dritten Mal in Folge starten die Westsachsen in der 2. Verbandsliga auf Landesebene. Über Ziele und Herausforderungen abseits des Spielbetriebs.

Die Vorfreude auf die Saison in der 2. Verbandsliga ist bei den Keglern des SV Schönberg auch nach der Heimniederlage zum Auftakt gegen den SKV 9Pins Stollberg II nicht getrübt. Die fiel mit einem 3:5 (3213:3233) denkbar knapp aus. Ist es da nicht ärgerlicher, auf den letzten Metern zu verlieren, als wenn man sich bei einem schlechten Tag schon...
