Sorgen um die Weihnachtsgans ausgeräumt: Schönberger Geflügelhof muss Verkaufspersonal aufstocken

Die letzten Wochen waren von Verunsicherung durch Vogelgrippe-Meldungen geprägt. Geschäftsführer Christian Weber spricht über die Angst: „Die Vogelgrippe ist etwas, was man nicht beeinflussen kann.“

Kurz vor Weihnachten erhöht sich die Zahl der Mitarbeiter auf dem Geflügelhof Weber in Schönberg. 52 Frauen und Männer packen an den stressigen Tagen mit an. „Normalerweise haben wir 36 Mitarbeiter. Im Dezember kommen Saisonkräfte und Aushilfen mit dazu", sagt Geschäftsführer Christian Weber, der mit Blick auf das Personal auf einen...