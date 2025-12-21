MENÜ
  • Sorgen um die Weihnachtsgans ausgeräumt: Schönberger Geflügelhof muss Verkaufspersonal aufstocken

Der Hofverkauf erfolgt direkt am Schlachthaus: Joachim Kneipel aus Meerane holte am Samstag das Geflügel für Weihnachten ab.
Der Hofverkauf erfolgt direkt am Schlachthaus: Joachim Kneipel aus Meerane holte am Samstag das Geflügel für Weihnachten ab. Bild: Andreas Kretschel
Der Hofverkauf erfolgt direkt am Schlachthaus: Joachim Kneipel aus Meerane holte am Samstag das Geflügel für Weihnachten ab.
Der Hofverkauf erfolgt direkt am Schlachthaus: Joachim Kneipel aus Meerane holte am Samstag das Geflügel für Weihnachten ab. Bild: Andreas Kretschel
Sorgen um die Weihnachtsgans ausgeräumt: Schönberger Geflügelhof muss Verkaufspersonal aufstocken
Von Holger Frenzel
Die letzten Wochen waren von Verunsicherung durch Vogelgrippe-Meldungen geprägt. Geschäftsführer Christian Weber spricht über die Angst: „Die Vogelgrippe ist etwas, was man nicht beeinflussen kann.“

Kurz vor Weihnachten erhöht sich die Zahl der Mitarbeiter auf dem Geflügelhof Weber in Schönberg. 52 Frauen und Männer packen an den stressigen Tagen mit an. „Normalerweise haben wir 36 Mitarbeiter. Im Dezember kommen Saisonkräfte und Aushilfen mit dazu“, sagt Geschäftsführer Christian Weber, der mit Blick auf das Personal auf einen...
Mehr Artikel