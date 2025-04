Plauens Ex-Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer erlebt mit Reisegruppe aus Sachsen Erdbeben in Thailand mit: „Es war wie beim Schlingern auf einem Boot“

Ralf Oberdorfer sitzt entspannt in einem Schnellrestaurant am Flughafen Bangkok. Das ehemalige Plauener Stadtoberhaupt hat eine Gruppe aus Sachsen auf einer aufregenden Reise durch Thailand begleitet. Jetzt schildert er, wie sie das verheerende Erdbeben von Myanmar erlebte.

Gut gelaunt sitzt Plauens Ex-Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer in einem Schnellrestaurant am Flughafen Bangkok und beißt beherzt in einen Burger. Man sieht ihm an diesem Dienstagnachmittag europäischer Zeit so etwas wie abfallende Anspannung an - jetzt, da er hier auf den Rückflug nach Frankfurt wartet. In den zurückliegenden 13 Tagen hat...