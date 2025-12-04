Immobiliendeal am Kloster „Roter Stock“ geplatzt: Wer das Wahrzeichen von Remse kaufen und retten wollte

Mit den Stimmen von CDU und AfD hat der Gemeinderat einen Verkauf an eine Familie aus dem Dorf verhindert. Sie spricht neben ihrem Konzept über die Hoffnung zur „Freisetzung von innovativen Kräften“.

Ferienwohnungen mit Blick ins Tal der Zwickauer Mulde. Trauungen auf der Nonnenempore. Ideen, die neben der Schaffung von Wohnung und Gewerberäumen, in einem ersten Konzept für das Kloster „Roter Stock" und damit das Wahrzeichen von Remse auftauchen. Sie müssen aber auf Eis gelegt werden.