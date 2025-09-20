Jetzt ist es in Glauchau sichtbar: Leitermann kooperiert mit Hagebau

Der Bau- und Gartenmarkt schließt sich der Hagebau-Gruppe an. Das Unternehmen bleibt aber in Familienbesitz.

Jetzt ist die Zusammenarbeit zwischen dem Bau- und Gartenmarkt Leitermann und Hagebau auch sichtbar besiegelt. An der Fassade des Baumarktes in Weidensdorf bei Glauchau sowie an den Aufstellern an der B 175 sind neue Schriftzüge angebracht worden.