Kerstin Zienert führt als Judith von Thüringen durch die Meeraner Höhler

Das Höhlennetz unter der Stadt kann unter fachkundiger Führung besichtigt werden. Dabei gibt es etwas Besonderes.

Die Stadt Meerane veranstaltet am Donnerstag, 15. Januar, und am Donnerstag, 29. Januar, Kostümführungen durch die Meeraner Höhler. Kerstin Zienert übernimmt die Rolle der Judith von Thüringen und führt im Kostüm die Teilnehmer durch das unterirdische Gangsystem. Die Führungen bieten einen Einblick in die Geschichte der sogenannten... Die Stadt Meerane veranstaltet am Donnerstag, 15. Januar, und am Donnerstag, 29. Januar, Kostümführungen durch die Meeraner Höhler. Kerstin Zienert übernimmt die Rolle der Judith von Thüringen und führt im Kostüm die Teilnehmer durch das unterirdische Gangsystem. Die Führungen bieten einen Einblick in die Geschichte der sogenannten...