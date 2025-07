In der Stadt Waldenburg wird für das Kinderfest geworben. Bild: Andreas Kretschel

In der Stadt Waldenburg wird für das Kinderfest geworben. Bild: Andreas Kretschel

Glauchau 10.07.2025

Kinderfest in Waldenburg: Was, wenn es am Samstag regnet?

Am Samstagnachmittag steigt an der Freilichtbühne im Grünfelder Park das Waldenburger Kinderfest. Für eine Art Schlechtwettervariante beim Kinderfest in Waldenburg ist gesorgt. „Sollte es am Samstag ab 14 Uhr beim Kinderfest an der Freilichtbühne im Grünfelder Park regnen, haben wir für die Besucher einige Pavillons aufgestellt“, sagt Caroline Hummitzsch vom Tourismusamt der Stadt Waldenburg. Für eine Art Schlechtwettervariante beim Kinderfest in Waldenburg ist gesorgt. „Sollte es am Samstag ab 14 Uhr beim Kinderfest an der Freilichtbühne im Grünfelder Park regnen, haben wir für die Besucher einige Pavillons aufgestellt“, sagt Caroline Hummitzsch vom Tourismusamt der Stadt Waldenburg. Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden