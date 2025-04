Künstlerduo stellt Schmuck und Fotografie im Schloss Waldenburg aus

Thorsten Dahlberg und Wiegand Sturm präsentieren im Schloss Waldenburg ihre „Symbiose“

Am 12. April startet das Schloss Waldenburg in die neue Saison mit einer besonderen Ausstellung im Souterrain des Hauses: „Symbiose“ – ein spannender Dialog zwischen Fotografie und Schmuckgestaltung. Die Werke der beiden Künstler Wiegand Sturm und Thorsten Dahlberg stehen exemplarisch für das, was der Ausstellungstitel andeutet: eine...