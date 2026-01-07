MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion. Bild: Andreas Kretschel
Schauspielerin May Daley mit Roman Jetschke, der einen der Einbrecher mimt.
Schauspielerin May Daley mit Roman Jetschke, der einen der Einbrecher mimt. Bild: Andreas Kretschel
Die Aula der Wehrdigtschule hat sich in ein kleines TV-Studio verwandelt.
Die Aula der Wehrdigtschule hat sich in ein kleines TV-Studio verwandelt. Bild: Andreas Kretschel
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion. Bild: Andreas Kretschel
Schauspielerin May Daley mit Roman Jetschke, der einen der Einbrecher mimt.
Schauspielerin May Daley mit Roman Jetschke, der einen der Einbrecher mimt. Bild: Andreas Kretschel
Die Aula der Wehrdigtschule hat sich in ein kleines TV-Studio verwandelt.
Die Aula der Wehrdigtschule hat sich in ein kleines TV-Studio verwandelt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.

Jugendliche spielen Bankeinbruch. Die Bankmanagerin wird geschickt abgelenkt, und daraufhin leeren die Einbrecher kurzerhand den Tresor. Als ein Polizist die Bank betritt, verliert einer der Einbrecher die Nerven, zückt die Waffe und schießt. Der Polizist und einer seiner Kumpane gehen zu Boden. Das ist kein Knaller-Video-Spiel. Das alles hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Handy in Chemnitz verloren: Finder versucht Geld zu erpressen
Ein 63-Jähriger versuchte Finderlohn von einer Hilfsorganisation zu erpressen.
Das Telefon gehörte einer Hilfsorganisation. Statt Geld erwartete den mutmaßlichen Erpresser etwas anderes.
Luisa Ederle
16:30 Uhr
3 min.
Tipfl-Abzocke auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: „Ich dachte erst, es ist ein Scherz“
Für diese Tasse zahlte eine Plauenerin 10 Euro. Regulär kosten die Plauener Weihnachtstipfl 3,50 Euro.
Glühwein mit Nachgeschmack. Für ihr Weihnachtstipfl bezahlte eine Plauenerin fast den dreifachen Preis. Ein Missverständnis oder steckt doch mehr dahinter?
Claudia Bodenschatz
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
19.12.2025
2 min.
BBC-Workshop bringt Hollywood-Flair ins Erzgebirge
Isabell Horner (l.) und Charly Nobli haben den Workshop in Schneeberg gehalten.
An der Oberschule Bergstadt Schneeberg haben Schüler einen BBC-TV-Workshop belegt. Sie konnten sogar selbst an der Technik oder vor der Kamera aktiv werden.
Ramona Schwabe
16:15 Uhr
3 min.
Rodewischer Schüler entdecken Geheimnisse der Fernsehproduktion: BBC-Mitarbeiter hinterlassen Eindruck im Vogtland
Mitunter ist voller Körpereinsatz gefragt. Richard und Jack (von links) sind immer dabei.
Schauspieler des britischen Senders BBC haben auf Deutschland-Tour am Rodewischer Pestalozzi-Gymnasium haltgemacht. Ihr Workshop in englischer Sprache schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel