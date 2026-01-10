MENÜ
  • Lkw-Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Bergungsarbeiten dauerten die ganze Nacht

Die Ladung des Lkw – Granulat – musste mit einem Bagger geborgen werden.
Die Ladung des Lkw – Granulat – musste mit einem Bagger geborgen werden. Bild: Andreas Kretschel
Update
Glauchau
Lkw-Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Bergungsarbeiten dauerten die ganze Nacht
Von Stefan Stolp, Jan-Dirk Franke
Auf der Autobahn zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal hat es am Samstag einen schweren Unfall gegeben. Erst seit Sonntagmorgen sind alle Spuren wieder frei befahrbar.

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal gekommen. Ein Sattelzug mit Anhänger kippte um und landete auf dem Dach. Nach Angaben der Polizei war an dem Unfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt, die Ursache stand aber auch am Sonntag noch nicht fest.
