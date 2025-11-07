Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Manchmal muss ich auf die Statik achten“: Meeraner Torten-Queen erfüllt Hochzeitswünsche

Tina Baier in ihrer kleinen Meeraner Konditorei.
Tina Baier in ihrer kleinen Meeraner Konditorei.
Glauchau
„Manchmal muss ich auf die Statik achten“: Meeraner Torten-Queen erfüllt Hochzeitswünsche
Von Stefan Stolp
Tina Baier aus Meerane ist zwar Konditor-Meisterin, arbeitet aber in einem Büro. Und in ihrer privaten Küche entstehen Meisterwerke, die Hochzeiten unvergesslich machen sollen.

Ihre Konditorei ist nicht größer als eine Küche in einer normalen Wohnung. Ein Kühl- und ein Gefrierschrank, ein Backofen, zwei Rührgeräte, verschieden große Tortenringe und jede Menge Schmuckelemente, die auf festliche Torten gehören, finden auf den paar Quadratmetern Platz. Hier, im Erdgeschoss des Wohnhauses an der Äußeren...
