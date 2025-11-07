„Manchmal muss ich auf die Statik achten“: Meeraner Torten-Queen erfüllt Hochzeitswünsche

Glauchau
Tina Baier aus Meerane ist zwar Konditor-Meisterin, arbeitet aber in einem Büro. Und in ihrer privaten Küche entstehen Meisterwerke, die Hochzeiten unvergesslich machen sollen.
Ihre Konditorei ist nicht größer als eine Küche in einer normalen Wohnung. Ein Kühl- und ein Gefrierschrank, ein Backofen, zwei Rührgeräte, verschieden große Tortenringe und jede Menge Schmuckelemente, die auf festliche Torten gehören, finden auf den paar Quadratmetern Platz. Hier, im Erdgeschoss des Wohnhauses an der Äußeren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.