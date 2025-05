Mann aus Meerane trickst Fahrraddieb aus

Gemeinsam mit der Polizei konnte ein Mann aus Meerane sein gestohlenes Fahrrad wieder finden. Dabei wendeten sie einen einfachen Trick an.

Einem Mann aus Meerane ist es gelungen, einen Fahrraddieb auszutricksen. In drei Keller seines Wohnhauses am Meeraner Westring wurde in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Dabei verschwand sein Fahrrad der Marke Bulls. Das Bike hat laut Polizei ein Wert von etwa 500 Euro.