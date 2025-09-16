Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Meeranes Altes Rathaus war schon häufiger Ort für Kunstaktionen.
Meeranes Altes Rathaus war schon häufiger Ort für Kunstaktionen.
Glauchau
Meerane: Am 20. September öffnet Pop-up-Ausstellung
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Einen besonderen Blick auf die Epoche des Barocks will eine neue Schau im Alten Rathaus werfen.

Meerane.

Eine Pop-up-Ausstellung öffnet am 20. September im Museum im Alten Rathaus von Meerane. Unter dem Titel „Barock+ – zwischen Lebenslust und Gottvertrauen“ will das Museum einen besonderen Blick auf das Barock werfen. Im Mittelpunkt der Ausstellung sollen dabei ausgewählte Objekte aus der eigenen Sammlung stehen. Zudem werden sich unter den Exponaten aber auch wertvolle Leihgaben befinden. Zur Vertiefung der Auseinandersetzung mit dem Barock sind begleitende Veranstaltungen organisiert. Zu denen wollen Fachleute aus Kunst- und Kulturgeschichte in moderierten Gesprächen und Kurzvorträgen Wissenswertes zum Barock vermitteln. Die Schau wird um 14 Uhr eröffnet und soll bis zum 17. Februar 2026 gezeigt werden. (reu)

