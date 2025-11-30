Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Simsonfahrer wurde bei einem Unfall in Meerane verletzt.
Bild: Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Glauchau
Meerane: Jugendlicher bei Unfall mit 90-jährigem Autofahrer verletzt
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Beim Abbiegen hat ein Seatfahrer in Meerane einen entgegenkommenden Mopedfahrer übersehen.

Ein 16-jähriger Mopedfahrer wurde bei einem Unfall in Meerane verletzt. Laut Information aus dem Lagezentrum Zwickau war ein Seatfahrer (90) auf der Brüderstraße in Richtung Rudolph-Breitscheidstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in den Wichernweg hat er ein entgegenkommendes Moped übersehen. Der 16-jährige Fahrer der Simson wurde leicht...
