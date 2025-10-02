Meerane und Zwickau feiern den Trabi 601

Glauchau
Der Verein Intertrab erinnert mit einem bunten Programm an den Produktionsbeginn des Trabant 601 Universal vor 60 Jahren.
Am Samstag wird der Trabant gefeiert. Denn vor 60 Jahren startete die Produktion des Trabant 801 Universal. Daran erinnert der Zwickauer Verein Intertrab mit einer ganztägigen Geburtstagsfeier in Zwickau und Meerane.
