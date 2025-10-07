„Meine Welt bekam einen Riss“: Wegbegleiter erinnert an Glauchauer Rockpionier

Vor 80 Jahren wurde der Glauchauer Gerhard Zachar, Gründer der legendären Rockband Lift, geboren. Er galt als Wegbereiter des DDR-Rocks. Doch ein Schicksalsschlag änderte alles.

Kennen Sie das Lied „Am Abend mancher Tage“ aus den späten Siebzigern? Es gehörte zu den großen Klassikern der Band Lift. Der ehemalige Schönberger Joachim Krause hatte den Text für diese Ballade, die auch heute noch bei Konzerten der Band gespielt wird, geschrieben – in Erinnerung an Gerhard Zachar und sein Schicksal.