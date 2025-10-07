Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Meine Welt bekam einen Riss“: Wegbegleiter erinnert an Glauchauer Rockpionier

Joachim Krause hat in den 1970er-Jahren Texte für DDR-Rockgruppen wie Lift, Panta Rhei und Horst Krüger geschrieben.
Joachim Krause hat in den 1970er-Jahren Texte für DDR-Rockgruppen wie Lift, Panta Rhei und Horst Krüger geschrieben. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Joachim Krause hat in den 1970er-Jahren Texte für DDR-Rockgruppen wie Lift, Panta Rhei und Horst Krüger geschrieben.
Joachim Krause hat in den 1970er-Jahren Texte für DDR-Rockgruppen wie Lift, Panta Rhei und Horst Krüger geschrieben. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
„Meine Welt bekam einen Riss“: Wegbegleiter erinnert an Glauchauer Rockpionier
Von Stefan Stolp
Vor 80 Jahren wurde der Glauchauer Gerhard Zachar, Gründer der legendären Rockband Lift, geboren. Er galt als Wegbereiter des DDR-Rocks. Doch ein Schicksalsschlag änderte alles.

Kennen Sie das Lied „Am Abend mancher Tage“ aus den späten Siebzigern? Es gehörte zu den großen Klassikern der Band Lift. Der ehemalige Schönberger Joachim Krause hatte den Text für diese Ballade, die auch heute noch bei Konzerten der Band gespielt wird, geschrieben – in Erinnerung an Gerhard Zachar und sein Schicksal.
