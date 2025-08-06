Millionenprojekt auf A 4 bei Glauchau: Autobahn wird auf einer Länge von zehn Kilometern zur Baustelle

Millionenprojekt wirft Schatten voraus. Da nur vier statt sechs Fahrspuren zur Verfügung stehen, gibt es ein Tempolimit und Abstimmungen zwischen den Feuerwehren. Wie lange die Arbeiten dauern.

Autofahrer auf der Autobahn 4 brauchen Geduld. Zwischen den Anschlussstellen Glauchau-West und Hohenstein-Ernstthal stehen im nächsten Jahr baustellenbedingt nur vier statt sechs Fahrspuren zur Verfügung. Im betroffenen Abschnitt wird die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer reduziert – in Richtung Chemnitz schon schrittweise in den...