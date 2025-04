Mopeds in Waldenburg gestohlen

Diebe waren im Garagenkomplex am Ziegeleiweg in Waldenburg unterwegs.

In Waldenburg sind Mopeds gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, liegt der Tatzeitraum zwischen dem 20. und 29. März. In dieser Zeitspanne waren unbekannte Täter in einem Garagenkomplex am Ziegeleiweg in Waldenburg unterwegs. Sie brachen in eine der dortigen Garagen ein und stahlen daraus zwei nicht zugelassene Mopeds der Marke...