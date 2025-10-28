Museum in Waldenburg: Leiterin reicht kurz vor der Wiedereröffnung ihre Kündigung ein

Der Abschied von Fanny Stoye erfolgt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Sanierung des Hauses befindet sich auf der Zielgeraden. Wie die Verantwortlichen im Rathaus reagieren.

Fanny Stoye verlässt das Museum und Naturalienkabinett in Waldenburg. Die Leiterin hat am 31. Dezember 2025 ihren letzten Arbeitstag. Sie wechselt in eine andere Kunst- und Kultureinrichtung im Landkreis Zwickau, wo ihre Vorstellung in Kürze erfolgen soll. Die Entscheidung sei aufgrund der Chance zur beruflichen Weiterentwicklung gefallen.... Fanny Stoye verlässt das Museum und Naturalienkabinett in Waldenburg. Die Leiterin hat am 31. Dezember 2025 ihren letzten Arbeitstag. Sie wechselt in eine andere Kunst- und Kultureinrichtung im Landkreis Zwickau, wo ihre Vorstellung in Kürze erfolgen soll. Die Entscheidung sei aufgrund der Chance zur beruflichen Weiterentwicklung gefallen....