Musikalischer Muttertagsgruß in Meerane

Die Galerie „Art In“ im Kunsthaus am Markt in Meerane lädt am Sonntag, dem 11. Mai, anlässlich des Muttertags zu einem besonderen Konzert ein. Wie Galerieleiterin Antje-Gesine Kerl ankündigt, wollen Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule „Clara Wieck“ des Landkreises Zwickau einen musikalischen Blumenstrauß überbringen und...