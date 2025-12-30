MENÜ
Das Luftwaffenmusikkorps (im Bild ein früherer Auftritt) ist in Meerane zu erleben.
Das Luftwaffenmusikkorps (im Bild ein früherer Auftritt) ist in Meerane zu erleben. Bild: J. Schmidt/Archiv
Glauchau
Musikkorps der Luftwaffe tritt in Meerane auf
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gilt als klingende Visitenkarte der Bundeswehr in Mitteldeutschland. Was für das Konzert in der Kirche St. Martin versprochen wird.

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt lädt für Samstag, 10. Januar, zu einem Neujahrskonzert in die Kirche St. Martin in Meerane ein. Etwa 50 Musiker unter Leitung von Oberstleutnant Tobias Wunderle gestalten das Programm. Das Ensemble ist in Meerane bereits durch seinen Auftritt zur 850-Jahrfeier bekannt. Damals überzeugten die Musiker das Publikum...
