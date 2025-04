Neu in Glauchau: Hundewiese in der Nähe des Stausees

Am Parkplatz Naundorfer Wiesenweg ist eine Hundewiese entstanden. Damit setzt die Stadt einen Ratsbeschluss um.

Die erste eingezäunte Hundewiese ist in Glauchau ab sofort nutzbar. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Die Wiese befindet sich neben dem Parkplatz am Naundorfer Wiesenweg in der Nähe des Stausees. Sie biete eine sichere und große Fläche, auf der Hunde unbeschwert spielen und toben können. Dank der kompletten Umzäunung und der...