NSU-Sticker in Glauchau: Linke sehen Bedrohung der demokratischen Gesellschaft

Glauchau
Der Kreisverband der Linken in Zwickau verurteilt die Nazi-Aufkleber scharf und fordert konsequente Ermittlungen
Der Kreisverband der Linken Zwickau verurteilt die in Glauchau aufgetauchten neonazistischen Sticker mit NSU-Bezug aufs Schärfste. „Die gezielte Darstellung der Jugendhilfestation H2 und des Café Taktlos im Fadenkreuz ist eine offene Einschüchterung und eine Bedrohung für alle, die sich für Jugendhilfe, kulturelle Vielfalt und demokratische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.