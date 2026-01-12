MENÜ
Das Jugendhaus „H2“ in Glauchau wird von der Diakonie betrieben.
Das Jugendhaus „H2“ in Glauchau wird von der Diakonie betrieben. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchauer Jugendhaus sieht sich von Neonazis bedroht
Redakteur
Von Stefan Stolp
In Glauchau sind Aufkleber mit verbotenen Nazisymbolen und NSU-Bezug aufgetaucht, die Bezug aufs Jugendhaus H2 nehmen. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Aufkleber ist quadratisch und hat einen dunkelblauen Grund. Auf der linken oberen Seite ist der aus den Videos des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) bekannte rosarote Panther zu sehen. Er blickt nach rechts auf das Wappen der Stadt Glauchau. Verunstaltet wurde das Wappen jedoch mit verbotenen Nazi-Symbolen, nämlich einem SS-Totenkopf...
