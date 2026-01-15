MENÜ
Die Band Rockpirat bei einem früheren Auftritt. Sie ist mit ihrer Showband im Schlosshof zu erleben.
Die Band Rockpirat bei einem früheren Auftritt. Sie ist mit ihrer Showband im Schlosshof zu erleben.
Glauchau
Open-Air-Party im Schlosshof in Glauchau sorgt für Après-Ski-Stimmung
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veranstalter kündigen eine Winterparty mit Hüttengaudi, Livemusik und Getränken an. Was noch geboten wird.

Im Schlosshof Forderglauchau steigt am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr eine große Après-Ski-Open-Air Party. Die Veranstalter kündigen eine Winterparty mit Hüttengaudi, Livemusik und Getränken an. Besucher können sich auf eine ausgelassene Stimmung freuen. Die Party richtet sich an alle, die den Winter feiern möchten.
