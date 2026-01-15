Open-Air-Party im Schlosshof in Glauchau sorgt für Après-Ski-Stimmung

Glauchau
Die Veranstalter kündigen eine Winterparty mit Hüttengaudi, Livemusik und Getränken an. Was noch geboten wird.
Im Schlosshof Forderglauchau steigt am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr eine große Après-Ski-Open-Air Party. Die Veranstalter kündigen eine Winterparty mit Hüttengaudi, Livemusik und Getränken an. Besucher können sich auf eine ausgelassene Stimmung freuen. Die Party richtet sich an alle, die den Winter feiern möchten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.