Open-Air-Party im Schlosshof in Glauchau sorgt für Après-Ski-Stimmung

Im Schlosshof Forderglauchau steigt am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr eine große Après-Ski-Open-Air Party. Die Veranstalter kündigen eine Winterparty mit Hüttengaudi, Livemusik und Getränken an. Besucher können sich auf eine ausgelassene Stimmung freuen. Die Party richtet sich an alle, die den Winter feiern möchten.