Parkplatz am Schloss Waldenburg wird komplett gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten kann der Parkplatz drei Monate nicht genutzt werden. Die Alternative ist sportlich.

Wer das Waldenburger Schloss besuchen will, muss sich demnächst um einen alternativen Parkplatz kümmern. Denn wegen umfassender Sanierungsmaßnahmen wird der Parkplatz am Lustgarten gegenüber dem Schloss ab 8. September gesperrt. Wie die Stadt Waldenburg mitteilt, wird die Sperrung voraussichtlich drei Monate andauern. Das Befahren und Parken...