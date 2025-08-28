Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Parkplatz am Lustgarten in Waldenburg wird ab 8. September voll gesperrt.
Der Parkplatz am Lustgarten in Waldenburg wird ab 8. September voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Der Parkplatz am Lustgarten in Waldenburg wird ab 8. September voll gesperrt.
Der Parkplatz am Lustgarten in Waldenburg wird ab 8. September voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Parkplatz am Schloss Waldenburg wird komplett gesperrt
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen Sanierungsarbeiten kann der Parkplatz drei Monate nicht genutzt werden. Die Alternative ist sportlich.

Wer das Waldenburger Schloss besuchen will, muss sich demnächst um einen alternativen Parkplatz kümmern. Denn wegen umfassender Sanierungsmaßnahmen wird der Parkplatz am Lustgarten gegenüber dem Schloss ab 8. September gesperrt. Wie die Stadt Waldenburg mitteilt, wird die Sperrung voraussichtlich drei Monate andauern. Das Befahren und Parken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
14:00 Uhr
3 min.
25 Jahre Nacht der Schlösser: Was die Besucher in Westsachsen erwartet
Das Schloss Waldenburg verwandelt sich in eine malerische Kulisse.
Insgesamt elf Schlösser und Burgen beteiligen sich am Samstag an der Nacht der Schlösser. Dabei geht es musikalisch, kulturvoll und emotional zu.
Stefan Stolp
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
15.08.2025
1 min.
Frischekur für Lustgarten-Parkplatz in Waldenburg: Umgestaltung kostet knapp 66.000 Euro
Für die Umgestaltung des Lustgarten-Parkplatzes stehen knapp 66.000 Euro zur Verfügung.
Durch das Bauprojekt wird sich die Zahl der Stellplätze leicht reduzieren. Was auf dem Areal direkt an der B 175 und B 180 geplant ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel