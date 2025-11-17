Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gärtnermeister Thorsten Neubert präsentiert die neuen Weihnachtssterne.
Gärtnermeister Thorsten Neubert präsentiert die neuen Weihnachtssterne.
Glauchau
„Phantasie-Star“: In Glauchau gedeiht eine neue Sorte Weihnachtssterne
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gärtnerei Burkhardt in Glauchau hat 4000 Weihnachtssterne produziert. Sie sind am Wochenende zu bestaunen.

Eine neue Züchtung von Weihnachtsternen mit dem Namen „Phantasie Star“ präsentiert Thorsten Neubert, Inhaber der Gärtnerei Burkhardt in Glauchau. Diese Sorte hat er neu in sein diesjähriges Weihnachtstern-Programm aufgenommen.
