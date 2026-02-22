MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Jugendpark Schöneck gibt es bereits eine Pumptrack-Anlage.
Im Jugendpark Schöneck gibt es bereits eine Pumptrack-Anlage. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Im Jugendpark Schöneck gibt es bereits eine Pumptrack-Anlage.
Im Jugendpark Schöneck gibt es bereits eine Pumptrack-Anlage. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Glauchau
Pumptrack in Glauchau: Neue Anlage im Gründelpark geplant
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag soll der Glauchauer Stadtrat über den Bau der neuen Freizeitfläche an der Hammerwiese entscheiden. Was geplant ist und was es kostet.

Neben der bereits im Bau befindlichen multifunktionalen Freizeitfläche am Naundorfer Wiesenweg ist in Glauchau auch ein weiteres Freizeitareal an der Hammerwiese am Rande des Gründelparks geplant. Vorgesehen ist, dort eine sogenannte Pumptrack-Anlage zu errichten, also eine spezielle künstlich angelegte Mountainbike-Strecke, auf der man mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
09.02.2026
3 min.
Kühner Plan: Glauchauer Stausee soll Wasser für den Gründelteich spenden
Vom Stausee Glauchau soll eine Wasserleitung zum Gründelteich gebaut werden.
Per Druckleitung soll der Gründelteich in Glauchau ständig Wasser vom Stausee bekommen. Doch das kostet richtig viel Geld.
Stefan Stolp
23.01.2026
2 min.
Jetzt wird es rasant: Geringswalde baut eine Pumptrack-Anlage
Was es in Rochlitz schon gibt (Foto), soll in Geringswalde bald folgen: ein Bikepark.
Geringswalde wird um eine Attraktion für Radsportler reicher: Eine neue Pumptrack-Anlage entsteht im Simötipark und verspricht spannende Erlebnisse auf zwei Rädern.
Marion Gründler
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
Mehr Artikel