Radverkehr steht bei Einwohnerversammlung in Glauchau im Fokus

Die Einwohnerversammlung am 18. November steht im Zeichen des Radverkehrs in der Stadt. Es können aber auch andere Themen angesprochen werden.

Glauchaus Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) bereitet derzeit die nächste Einwohnerversammlung vor. Sie steht unter dem Thema Radverkehr in Glauchau und wird am 18. November ab 18 Uhr im Stadttheater stattfinden. Geplant ist nach Angaben der Stadtverwaltung, über bislang umgesetzte Vorhaben im Bereich Radverkehr zu sprechen, ebenso über... Glauchaus Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) bereitet derzeit die nächste Einwohnerversammlung vor. Sie steht unter dem Thema Radverkehr in Glauchau und wird am 18. November ab 18 Uhr im Stadttheater stattfinden. Geplant ist nach Angaben der Stadtverwaltung, über bislang umgesetzte Vorhaben im Bereich Radverkehr zu sprechen, ebenso über...