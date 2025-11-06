Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Glauchaus OB Marcus Steinhart lädt zur Einwohnerversammlung ein.
Glauchaus OB Marcus Steinhart lädt zur Einwohnerversammlung ein.
Glauchau
Radverkehr steht bei Einwohnerversammlung in Glauchau im Fokus
Von Stefan Stolp
Die Einwohnerversammlung am 18. November steht im Zeichen des Radverkehrs in der Stadt. Es können aber auch andere Themen angesprochen werden.

Glauchaus Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) bereitet derzeit die nächste Einwohnerversammlung vor. Sie steht unter dem Thema Radverkehr in Glauchau und wird am 18. November ab 18 Uhr im Stadttheater stattfinden. Geplant ist nach Angaben der Stadtverwaltung, über bislang umgesetzte Vorhaben im Bereich Radverkehr zu sprechen, ebenso über...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
01.10.2025
4 min.
B 175 zwischen Glauchau und Remse: 2026 droht neunmonatige Vollsperrung in der Bastei-Kurve
Der Bau der Stützwand an der B 175 unter der Bastei-Kurve kostet 810.000 Euro.
Nach der abgeschlossenen Felssicherung wird der Neubau einer Stützwand vorbereitet. Die Planungen sorgen für hektische Betriebsamkeit in der Lokalpolitik: Reichen Platz und Geld vielleicht für einen Radweg-Lückenschluss?
Holger Frenzel
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
23.10.2025
4 min.
„Man begibt sich in Lebensgefahr“: Frau sammelt Unterschriften für einen sicheren Radweg zwischen Glauchau und Remse
An der Remser Bastei kann es gerade jetzt, wenn es feucht und rutschig ist, für Radfahrer gefährlich werden.
Eine Frau aus Waldenburg hat eine Petition für einen sicheren Radweg entlang der Remser Bastei gestartet. Hat das Aussicht auf Erfolg?
Stefan Stolp
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel