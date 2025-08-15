Rätselraten nach Schmierereien in Glauchau: Was steckt hinter dem blauen W?

Die Polizei meldet 23 Sachbeschädigungen durch Graffiti – vor allem rund um die Sachsenallee. Mittlerweile gibt es auch Klarheit zur Höhe des Sachschadens. Was bisher bekannt ist.

Es taucht am Eingang der Sachsenalleeschule auf. Es befindet sich in einer Größe von mehr als drei Meter mal anderthalb Meter auf dem Asphalt des Badener Weges. An vielen Stellen fallen die Schmierereien, die ein blaues W und einen Punkt zeigen, in Glauchau ins Auge. Die Polizei hat bisher 23 Sachbeschädigungen registriert – alle nach einem...