Rathaus in Waldenburg meldet Post-Panne: Hunderte Briefe bleiben liegen

Schreiben mit Verwarngeldern und Steuerbescheiden wurden zwischen Mitte Juli und Ende September nicht verschickt. Welche Bürgermeister eine Aufarbeitung der Vorgänge fordern.

Rechnungen, Bescheide und Mahnungen haben über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten das Rathaus in Waldenburg nicht verlassen. Dazu gehören beispielsweise Verwarngelder für Parkverstöße oder Bescheide für die Grundsteuer. Die Stadtverwaltung hat die Probleme selbst mit einer Mitteilung auf der Homepage öffentlich gemacht. Der Beitrag...