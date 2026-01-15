Reifenteile beschädigen 25 Autos bei Unfall auf A 4 bei Glauchau: „Wenn es gerumpelt hat, muss das Auto auf die Hebebühne“

Die Autobahn war am Mittwochabend zwischen Glauchau-Ost und Glauchau-West rund eine Stunde voll gesperrt. Das riesige Trümmerfeld sorgte für Schäden an Lack und Unterböden. Was Experten den Betroffenen raten.

Kratzer am Lack, Probleme am Unterboden und Risse in der Scheibe. So oder so ähnlich sehen die Schäden an Autos nach einem Unfall am Mittwochabend auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Glauchau-West aus. Die Polizei meldet, dass rund 25 Autos betroffen sind. Die Zahl wird sich vielleicht noch erhöhen.